طبيب: الوضع فى درنة كارثى.. وابحث عن خالتي وابنتها

قال د. رائد سليمان، ابن محافظة مطروح، إن خالته وأسرتها تقيم فى منطقة درنة الليبية التي ضربها إعصار دانيال مؤخرًا وتعرضوا جميعهم للسيول التى جرفتهم من منازلهم.

البحث عن شقيقة أمي

أضاف رائد، لـ"الدستور"، أنه بعد علمه بأن خالته وابنتها أصبحوا في عداد المفقودين تحرك من مطروح إلى ليبيا بصحبة عدد من أصدقائه الأطباء؛ للبحث عن المفقودين من أسرته، فضلاً عن تقديم المساعدة والمساندة للمتضررين من العاصفة دانيال.

طبيب: خالتي وابنتها أنقذهما الجيش وفرقتهما المياه

واختتم حديثه: "خالتى وابنتها أنقذهما الجيش الليبي وفرقتهما المياه، الوضع فى درنة “كارثي” وإن شاء الله متواجدين لحد ما نلاقى المفقودين وعزاؤنا لأسر المتوفين من الشعب الليبي والمصريين".