الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طبيب: الوضع فى درنة كارثى.. وابحث عن خالتي وابنتها

طبيب
طبيب

قال د. رائد سليمان، ابن محافظة مطروح، إن خالته وأسرتها تقيم فى منطقة درنة الليبية التي ضربها إعصار دانيال مؤخرًا وتعرضوا جميعهم للسيول التى جرفتهم من منازلهم.

البحث عن شقيقة أمي

أضاف رائد، لـ"الدستور"، أنه بعد علمه بأن خالته وابنتها أصبحوا في عداد المفقودين تحرك من مطروح إلى ليبيا بصحبة عدد من أصدقائه  الأطباء؛ للبحث عن المفقودين من أسرته، فضلاً عن تقديم المساعدة والمساندة للمتضررين من العاصفة دانيال. 

 طبيب: خالتي وابنتها أنقذهما الجيش وفرقتهما المياه

واختتم حديثه: "خالتى وابنتها أنقذهما الجيش الليبي وفرقتهما المياه، الوضع فى درنة “كارثي” وإن شاء الله متواجدين لحد ما نلاقى المفقودين وعزاؤنا لأسر المتوفين من الشعب الليبي والمصريين".

مطروح طبيب مطروحى ليبيا درنة مفقودين

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل استلام جثامين المصريين ضحايا عاصفة "دانيال" بليبيا

الرئيس السيسى يوجّه بدعم أسر الضحايا المصريين جراء الفيضانات فى ليبيا

الرئيس السيسى يعزى أسر ضحايا المصريين المتوفين فى ليبيا ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لهم

أبناء مطروح يجهزون وحدات سكنية وأكفانًا لدعم متضررى إعصار "دانيال" بليبيا

"صحة مطروح": رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لحين انتهاء عاصفة دانيال

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

تصادم 3 سيارات نقل.. تكدس مرورى بطريق الإسكندرية الزراعى فى قويسنا

أحد أبناء مطروح: تعرفت على جثمان ابن عمى من صفحات ليبية والوضع هناك كارثى

طبيب: الوضع فى درنة كارثى.. وابحث عن خالتي وابنتها

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟