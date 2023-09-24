تداعيات كارثة "دانيال".. كيف ساهمت مصر في دعم ليبيا؟

أكد على الشرع عضو لجنة الطوارئ المشكلة من وزارة الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان، أن اساهمات مصر في دعم ليبيا لمواجهة تداعيات عاصفة دانيال كانت جيدة وممتازة، معربًا عن شكرهم لجهود مصر في هذه الكارثة.

وأشار الشرع إلى حجم الموقف المصري الكبير الذي شاهدناه في درنة على وجه الخصوص، مشددًا على أن الترابط الأخوي الذي يجمع بين ليبيا ومصر وصفحات التاريخ شاهدة على ذلك تجعلنا لا نستغرب هذا التحرك السريع و الكبير من مصر منذ اليوم الأول من وقوع كارثة إعصار دانيال.

وقال “الشرع” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إن كل الدول ساهمت وتحركت لمساعدة الشعب الليبي ولها الشكر على ذلك مضيفا "لكن عندما نرى كيف تحركت مصر بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي براً وبحراً وجواً عبر جسور متواصلة وبتسخير كافة الإمكانيات التي تملكها القوات المسلحة أمر مهم ولعل وصول رئيس الأركان المصري على رأس هذه الجسور و لقائه بالمشير خليفة حفتر “ونقله رسالة من القيادة المصرية بأن مصر تضع خدماتها تحت طلب اخوانها الليبيين وتحويل حاملة الطائرات جمال عبدالناصر لمستشفى ميداني متكامل خير شواهد على هذه المواقف العظيمة التي لا تصدر إلا عن الأخوة اتجاه اخوانهم وقت المحن”.

وتابع الشرع “لا تستحق مصر منا كلمة شكر لاننا في ليبيا نعتقد أنها لن توفي حقها بل نرى أن اخواننا المصريين يحتاجوننا في مواقف يجب أن تكون لمصر الأولوية فيها من إعادة الإعمار ورفع في مستوى تبادل التجاري والاقتصادي بدلاً من أن يذهب كل ذلك لدول اخرى لم نرى منها سوى التدخلات السلبية التي فاقمت من أزماتنا الداخلية”.

عبدالله قدري زفير: الفريق المصري كان له دور كبير في مدينة درنة

من جهته قال عبدالله قدري زفير عضو هيئة التدريس في جامعة عمر المختار، إن الفرق المصرية شاركت في عمليات إنقاذ مهمة وانتشال جثث الضحايا خاصة من البحر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، “تم التركيز في مدينة سوسة على النصف الغربي من المدينة لانتشال الضحايا وتم ردم المنازل بالطمي والصخور والمناطق التي يعتبر يتواجد فيها جثث أكثر هي النصف الغربي من مدينة سوسة”:.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر يعتقد بتواجد جثث فيها بسبب رائحة التعفن والعمل مازال جاري ولكن لم يتم الدخول الى هذا الإمكان وكل التركيز الأكبر الآن هو على إزالة الركام والصخور في الشوارع وممرات المدينة من أجل سهولة الحياة وعودة الحركة بشكل طبيعي .

وأوضح أنه فيما يخص إعادة الإعمار تم في شهر فبراير الماضي إعداد 14 مقايسة وتم تسليمها إلى جهاز إعادة الإعمار وتم تسليمها تسلم مذكرة تحتوي على 14 مشروعا في مدينة سوسة وهي نفسها المناطق التي تضررت والعمل جاري التركيز على الان هو إزالة الركام والصخور حتى الآن لم يتم الانتهاء التخلص منها ارتفاع الركام أكثر من 6 متر ، لكن حتى الآن لم يوجد أي تدخل من الشركات المتخصصة لإصلاح الضرر .

وأشار إلى أن في مدينة سوسة فرق الإنقاذ المحلية تضمنت جهات الإسعاف والطوارئ وسيارات الشرطة وكتائب الجيش مثل كتيبة طارق بن زياد الذي دخلوا وقت الفيضان بالجرافات وعملوا على إخراج العائلات داخل منازلهم المغمورة بالمياه وكان الفريق التركي لكن مهمته انتهت وخرجوا من مدينة سوسة.

وأوضح زفير أن الفريق المصري كانت موجودة في مدينة درنة وكان له دور كبير حسب شهادة شهود العيان وله دور كبير في إخراج الجثث خصوصاً الغواصين المصريين وتعاطف الغواصين المصريين مع أهالي درنة.