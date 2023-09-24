«يونيسف» توجه نداءً إنسانيًا: لا تنسوا درنة والدمار الذى خلفته «دانيال»

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إلى مزيد من الاهتمام بمدينة درنة وعدم نسيان الدمار الذي خلفته العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الجاري.

وقال ممثل مكتب المنظمة في ليبيا، ميكيلي سيرفادي، في تغريدة على حسابه بموقع «إكس»: «لا تنسوا درنة والدمار الذي خلفته العاصفة دانيال في شرق ليبيا على حياة الأطفال وبعد ما يقرب من أسبوعين، يتلاشى الاهتمام بالفعل حول هذه الأزمة، ولكن يونيسف والشركاء ما زالوا على الأرض، الاحتياجات هائلة».

وسبق أن أبدى سيرفادي خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بدرالدين التومي، استعداد «يونيسف» للتعاون مع الجهات المحلية لتنفيذ الخطط الطارئة لمجابهة مستجدات تداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية جراء العاصفة «دانيال».

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد وفيات فيضانات المنطقة الشرقية 3802 حالة، وذلك حسب ما أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارحى.