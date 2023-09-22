بسبب عاصفة دانيال.. تضرر 169 محطة أرضية و3860 محولًا هوائيًا فى درنة

أعلن الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام التائب، تضرر 169 محطة أرضية و3860 محولًا هوائيًا كهربائيًا، جراء الفيضانات والسيول في درنة ومناطق الجبل الأخضر.

جاء ذلك في إحصائية نشرتها منصة «حكومتنا» الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تغطي مناطق درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء.

حصيلة أضرار خطوط نقل شبكة الكهرباء

وتشير الإحصائية، نقلًا عن وئام التائب، إلى تضرر خطوط نقل شبكة الكهرباء على النحو التالي: - 240 كيلومترًا بخطوط النقل الأرضية الضغط المنخفض.

- 160 كيلومترًا بخطوط الضغط العالي.

- 550 كيلومترًا بالخطوط الهوائية الضغط المنخفض.

- 195 كيلومترًا بالخطوط الهوائية الضغط العالي.

وأشار الناطق باسم شركة الكهرباء إلى إعادة 14 محطة جهد متوسط للخدمة، مؤكدًا استمرار فرق الشركة في إجراء عمليات الصيانة للشبكة الكهربائية.