الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مشروع تطوير قصر الثقافة بالمحافظة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه، عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال زيارته المحافظة لتفقد ومتابعة مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، بتوجيه من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أي معوقات، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وجلال أبوالدهب، وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

ورحَّب محافظ سوهاج برئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والوفد المرافق له، مؤكدًا أن سوهاج تشهد طفرة تنموية فى جميع القطاعات ومن أهمها قطاع الثقافة، مشيرًا إلى مشروع تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي الذي يُعد واحدًا من أهم مشروعات قطاع الثقافة بالمحافظة.

تطوير قصر ثقافة سوهاج

وأكد أهمية مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، وما تشمله عملية التطوير لـ"مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، وواجهات المبنى، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر".

من جهته، وجَّه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشكر لمحافظ سوهاج، على دعمه الدائم والمستمر لأنشطة ومشروعات الثقافة على أرض المحافظة، مثمَّنًا متابعته الحثيثة لكل المشروعات، خاصة مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، للاطمئنان على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات.

طارق الفقي محافظ سوهاج رئيس الهيئة العامة لقصور تطوير قصر ثقافة وزيرة الثقافة أحمد سامي القاضي نائب المحافظ العامة لقصور الثقافة

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