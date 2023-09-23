السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متحف سوهاج يقيم ورشة لتعلم مبادئ اللغة المصرية القديمة

متحف سوهاج
متحف سوهاج

أقام متحف سوهاج القومي ورشة لتعلم مبادئ اللغة المصرية القديمة تضمنت عدة فاعليات تستهدف الأطفال في إطار الاحتفال بذكرى فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات الموافق 27 سبتمبر من كل عام. 

وفك العالم الفرنسي شامبليون رموز حجر رشيد إبان الحملة الفرنسية على مصر، وكتب بثلاث لغات مختلفة لتكشف أسرار اللغة المصرية القديمة.

مشاركة 30 طالب بفعاليات عن اللغة المصرية القديمة 

 بدأت فعاليات ورشة العمل  لتعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة عدة أنشطة استهدفت الأطفال، عرف الطفل من خلالها «الخط الهيروغليفي» وكيفية رسم الحروف الهيروغليفية، ودار حديث عن حجر رشيد ومساهمة فك رموزة واكتشافه بمعرفة اللغة المصرية القديمة، حيث مكن علماء الآثار من معرفة المخطوطات والكتابات القديمة ونقوش المعابد.

ضمت ورش العمل رحلات لطلاب المدارس حيث تم توعية أكثر من 30 طفلا بحجر رشيد وأهمية تعلم اللغة المصرية القديمة.

في سياق آخر، عقدت جامعة سوهاج اجتماعاً تحضيريًا استعداداً للتقديم في التصنيف الدولي للجامعات الخضراء المستدامة للعام الرابع على التوالي، و تشكيل فريق عمل اللجنة المسئولة عن تجهيز ملف الجامعة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة حريصة على تطبيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بشكل فعلي، من خلال تجهيز الحرم الجامعي ليكون محافظاً على معايير الاستدامة والبيئة الخضراء مثل إنشاء المباني المستدامة، التقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، الحفاظ على الغطاء الأخضر والعمل على زيادته، تخفيض انبعاثات الكربون، الحد من الضوضاء، بالإضافة إلى التخلص الآمن من النفايات، والتحول الرقمي لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وصولاً إلى صفر انبعاثات كربونية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعاً مع فريق عمل اللجنة المسئولة عن تجهيز ملف الجامعة، وذلك للمشاركة في التصنيف الدولي، حيث تم تحديث الفريق ليضم عدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري من لهم خبرة في البيئة والتنمية المستدامة، موضحاً أن الاجتماع استعرض الاستعدادات لتجهيز ملف الجامعة، مؤكداً أن إدارة الجامعة سوف توفر كل ما تحتاجه اللجنة من بيانات لإعداد الملف، وذلك تمهيداً لمراجعته قبل رفعه على موقع هيئة التصنيف، حيث حددت الهيئة نهاية شهر أكتوبر القادم كأخر موعد لاستلام المشاركات،  على أن يتم التقييم خلال شهر نوفمبر وإعلان النتيجة النهائية في بداية ديسمبر ٢٠٢٣.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين، مدير مركز التنمية المستدامة ومنسق عام ملف الجامعة في هذا التصنيف، أن الاجتماع ناقش ايضاً متطلبات المعايير الخاصة بمسابقة هذا العام،  مشيراً الى انه تم إضافة بعض المتطلبات زيادة عن النسخ السابقة للتصنيف، والذى حصلت فيه جامعة سوهاج مرتين على المركز الخامس إفريقياً وجاءت في المركز الثامن افريقيا لعام 2022 والمركز 355 من بين 1080 جامعة عالمية من 84 دولة.

وجدير بالذكر أن اللجنة تضم كلاً من الدكتور عماد صموئيل عميد كلية التربية ومنسف معيار التعليم والبحث العلمي، الدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة ومنسق معيار النقل، الدكتور محمد حشمت مدير المعلومات بالجامعة، الدكتور علاء عبدالسميع منسق معيار الطاقة والتغيرات المناخية، الدكتورة نوال عمر معيار إدارة المياه، وهبة عادل مترجمة موقع مركز التنمية المستدامة.

متحف سوهاج القومي فك رموز حجر رشيد حتفال بذكرى ضمت ورش العمل علماء الآثار ورشة تعلم اللغة المصرية مبادئ اللغة المصرية القديمة حجر رشيد ومساهمة طالب بالفعاليات بحجر رشيد وأهمية تعلم اللغة

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