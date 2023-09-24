الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. مدير إدارة الآثار المستردة ضيف عمرو خليل فى "من مصر"

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

يستضيف الإعلامي عمرو خليل، في حلقة جديدة ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، وذلك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جهود الحكومة في استعادة أكثر من 30 ألف قطعة آثار

ويتحدث مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، عن جهود الحكومة في استعادة أكثر من 30 ألف قطعة آثار مصرية من الخارج خلال السنوات العشر الماضية.

يأتي الحوار إلى جانب مجموعة متنوعة من الفقرات التى تمس حياة المواطن المصري، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقاً لرؤية "مصر2030".

يذكر أن برنامج "من مصر" التوك شو الرئيس في قناة "‏CBC" ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد "من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عمرو خليل الإعلامي عمرو خليل من مصر برنامج من مصر مدير إدارة الآثار المستردة الدكتور شعبان عبد الجواد

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد أبرز المقاصد السياحية الشهيرة فى مصر (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد تقريرًا حول تلوث الهواء فى أوروبا (فيديو)

خبيرة اقتصادية: الحكومة اتخذت 20 إجراءً لتحفيز الاستثمار الصناعي (فيديو)

إنجاز كبير.. محمد المنيسى يتحدث عن جهود القضاء على فيروس سى بمصر

إبراهيم الفرن يكشف تفاصيل فعاليات الدورة الـ13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

"إكسترا نيوز" تستعرض مشروعات السويس ودمياط (فيديو)

خبير اقتصادى: مصر أصبحت قبلة لجذب الاستثمارات من الشركات الصينية (فيديو)

ملك الموال.. "إكسترا نيوز" تحتفى بذكرى ميلاد الفنان محمد طه (فيديو)

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة