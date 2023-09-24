الليلة.. مدير إدارة الآثار المستردة ضيف عمرو خليل فى "من مصر"

يستضيف الإعلامي عمرو خليل، في حلقة جديدة ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، وذلك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جهود الحكومة في استعادة أكثر من 30 ألف قطعة آثار

ويتحدث مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، عن جهود الحكومة في استعادة أكثر من 30 ألف قطعة آثار مصرية من الخارج خلال السنوات العشر الماضية.

يأتي الحوار إلى جانب مجموعة متنوعة من الفقرات التى تمس حياة المواطن المصري، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقاً لرؤية "مصر2030".



يذكر أن برنامج "من مصر" التوك شو الرئيس في قناة "‏CBC" ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد "من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.