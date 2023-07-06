"السياحة والآثار" تكشف تفاصيل استرداد رأس رمسيس الثانى من سويسرا

كشف شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل استرداد مصر لرأس رمسيس الثاني من سويسرا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن السفارة المصرية في برن تتسلم قطعة أثرية هامة تعود للعصر الفرعوني من الجانب السويسري.

وأضاف أن هذه القطعة سرقت من مصر في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت ونحن نحاول استردادها.

وأشار إلى أن هذه القطعة عرضت للبيع في عدة دول ومرت بدول مثل إنجلترا وألمانيا وسويسرا، وكانت مصر تتابع هذا الملف بجدية منذ ظهورها للبيع في صالة مزادات في سويسرا.