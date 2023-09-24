ما هو اليوم العالمي للصيادلة وسبب اختيار ذلك اليوم

تلعب الرعاية الصحية دورًا مهمًا في حياة كل فرد، بدءًا من الإرشادات المذكورة بشأن الجرعة الطبية والاستخدام وحتى ضمان توافر الأدوية للمرضى.

يلعب الصيادلة دورًا مهمًا في المجتمع، ويضمنون حصول الجميع على الدواء الآمن، لذلك يتم الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة كل عام لتكريم المهنيين الطبيين الذين يبذلون دائمًا جهدًا إضافيًا لضمان توفير الأدوية للأشخاص المحتاجين، وهم يعرفون كيفية تناول الدواء بالجرعات المناسبة من أجل تحسين صناعة الرعاية الصحية والنظام الطبي العام، يلعب الصيادلة دورًا مهمًا.

بينما نستعد للاحتفال باليوم العالمي للصيادلة، إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار بشأن هذا اليوم الخاص:

التاريخ:

يتم الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة كل عام في 25 سبتمبر، وهذا العام سيتم الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة يوم الاثنين.

في عام 2009 في المؤتمر العالمي للصيدلة والعلوم الصيدلانية في اسطنبول، تركيا، تم الإعلان عن اليوم العالمي للصيادلة الذي سيتم الاحتفال به من قبل مجلس الاتحاد الصيدلاني الدولي (FIP)، وفي نفس اليوم من عام 1912 تم إنشاء مجلس الاتحاد الدولي للصيدلة (FIP).

ومنذ ذلك الحين تم الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة في 25 سبتمبر، "إن حملة اليوم العالمي للصيادلة التي ينظمها الاتحاد الدولي للصيدلة هي فرصة للصيدلة للاحتفال بإنجازاتها في دعم المجتمعات، ولكن أيضًا للتعريف بقيمتها وإمكاناتها الإضافية في تحسين الصحة" هذا ماكتل مجلس الاتحاد الدولي للصيدلة (FIP) على موقعه الرسمي.

في هذا اليوم يتم توعية الناس بالدور الهام الذي يلعبه الصيادلة في ضمان توفير مرافق الرعاية الصحية المناسبة للجميع.

إن مساهمتهم في الصحة العالمية وقيمتهم في المجتمع يتم الاعتراف بها وتكريمها في هذا اليوم الخاص، وأفضل طريقة للاحتفال بهذا اليوم هي الاعتراف بجهود الصيادلة وشكرهم على ما يفعلونه من أجلنا.