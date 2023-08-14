الحدود الدنيا لكليات الصيدلة.. المنصورة تتصدر بـ90.2% والقاهرة 89.8%

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، وأوضح خلال الاجتماع الحد الأدنى للقبول للشعبة العلمية علوم، وجاءت الحدود الدنيا لكليات الصيدلة في مختلف الجامعات كالتالي:

صيدلة المنصورة 370 بنسبة 90.2%

صيدلة المنيا 369 بنسبة 90%

صيدلة الزقازيق 369 بنسبة 90%

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 بنسبة 89.8%

صيدلة طنطا 368.5 بنسبة 89.8%

صيدلة القاهرة 368.5 بنسبة 89.8%

صيدلة دمنهور 368.5 بنسبة 89.8%

صيدلة الإسكندرية 368 بنسبة 89.7%

صيدلة بور سعيد 368 بنسبة 89.7%

صيدلة المنوفية 368 بنسبة 89.7%

صيدلة بني سويف 368 بنسبة 89.7%

صيدلة وتصنيع دوائي كفرالشيخ 368 بنسبة 89.7%

صيدلة الفيوم 367.5 بنسبة 89.6%

صيدلة عين شمس 367.5 بنسبة 89.6%

صيدلة مدينة السادات 367 بنسبة 89.5%

صيدلة ج الوادي الجديد 367 بنسبة 89.5%

صيدلة حلوان 367 بنسبة 89.5%



جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

وأكد الوزير إجراءات العمل خلال تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى التزام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

وأضاف عاشور أنه بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات قد أتم توزيع 109537 طالبًا وطالبة خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل، موضحًا أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.