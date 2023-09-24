منها العلم قيد المحاكمة.. تفاصيل الإصدارات الحديثة عن "القومي للترجمة"

طرح المركز القومي للترجمة، مجموعة من الإصدارات الحديثة والمتميزة في عدد من المجالات، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير، فتحت عنوان "العلم قيد المحاكمة .. قضية التطور"، طرح المركز النسخة العربية للكتاب الذي أنجز ترجمته أحمد فوزي، وراجعه فتح الله الشيخ، من تأليف الباحث دوجلاس فوتويما.

يهدف هذا الكتاب إلي وصف أصل الفكر التطوري ومحتواه، لتقديم الأدلة علي التطور، بهدف إظهار أن مذهب الخلق يفتقر إلي الدليل وأي ادعاء يزعم احترام علميته، ويولد صراعا في تركيبته الكبري: الاجتماعية والسياسية والتعليمية.

و كتاب “العلم قيد المحاكمة .. قضية التطور”، يضع العلم في ذروة المعرفة الإنسانية، متخذا من التطور والهلقوية نموذجين، والتطور، كما أصبح معروفا، لم يعد في الأشكال ولا التشريح والهياكل العظمية، بل أصبح علي المستوي الزئي، مؤكدا وجوده بآلياته وأمثلته التي طالت حتى الرئيسيات والقردة والإنسان. من هنا تأتي قيمة الكتاب التي تعلي من العلم وتدخض الخرافات.

العلم الإغريقي

كما طرح المركز القومي للترجمة، الجزء الثاني لكتاب "العلم الإغريقي"، تأليف بينامين فارتس، وترجمة أحمد شكري سالم، مراجعة عبد الحليم منتصر، وتقديم مصطفي لبيب.

يقدم كتاب "العلم الإغريقي"، عرض شامل ودقيق لتطور العلم الإغريقي علي امتداد تسعة قرون، منذ نشأته وصولا إلى الفترة اليونانية ــ الرومانية في القرن الثاني الميلادي، مع بيان صلة هذا العلم بسوابقه في الحضارات الشرقية، وعلي الخصوص في مصر وبابل وآشور.

ينطلق مؤلف كتاب "العلم الإغريقي"، بينامين فارتس، من الإيمان الراسخ بأن الأفكار العلمية تعبير واضح عن الظروف المادية لمجتمع، وأن الحركات الاجتماعية الكبرى لا يمكن تفسيرها بإرجاعها إلى نفسية الأفراد، وأن العلم في جوهره هو أسلوب في السيطرة علي الطبيعة، كما يحرص المؤلف أيضا علي بيان صلة العلم الإغريقي بأصول مدنيتنا الحديثة.

القانون الطبي والأخلاق

كما تضمنت الإصدارات الحديثة للمركز ، كتاب القانون الطبي والأخلاق من تأليف بوني ف. فرمجن، وترجمة نجيب الحصادي، والذي يشير في مقدمته للكتاب إلى أن: هذا الكتاب يهدف، فيما يهدف، إلى تعريف طلاب كليات الطب ومعاهد التقنية الطبية العليا، فضلا عن طلاب كليات القانون وأقسام الفلسفة والاجتماع بكليات الآداب، بزثر القانون والأخلاق علي مهنة الطب، وهو مؤسس علي مقدمة مفادها أن الدراية بأحدث ما انتهت إليه العلوم الطبية لا تكفي وحدها لقيام المشتغلين بالرعاية الصحية بمهمتهم علي الوجه الذي يناسب هذا النوع من الرعاية، أيا كانت مواقعهم وأيا كان مجال تخصصهم.

يحفل كتاب "القانون الطبي والأخلاق"، بكم هائل من المعلومات الطبية والقانونية، كما يثير تنويعة من القضايا الأخلاقية الطبية، منها علي سبيل المثال: قتل المرحمة، والإجهاض، وإعقام المتخلفين عقليا، ومساومة الميئوس من شفائهم علي بوليصات التأمين علي الحياة، وواجب إبلاغ الطبيب مريضه عن حالته الطبية مهما كانت سيئة، وسرية المعلومات التي يدلي بها المريض لطبيبه، وزرع الأعضاء البشرية.

الماء.. أزمة عالمية: الأسباب، والتكاليف والمستقبل

والكتاب من تأليف جوليان كالديكوت، ترجمة منير شريف، ومراجعة عادل أبو الخير. يعتبر الماء ضروري للحياة، ومع ذلك يعيش 1.2 من البشر دون إمداد آمنة به، كما تتقلص الكمية المتوفرة لغرض الشرب.

كما تتزايد الحاجة إليه بشكل لا يلين. وقد أصبحت محيطاتنا فريسة للصيد، ومقلبا أو مكبا للنفايات، وبينما تكثر الفيضانات في بعض الدول بسبب الزيادة البالغة في هطول الأمطار، تعاني دول أخرى من الجفاف والقحط والمجاعات، وبالتالي نحن نعيش في أزمة عالمية طارئة بشأن المياه.

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