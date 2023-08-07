الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المركز القومي للترجمة يُطلق النسخة الرابعة من "كشاف المترجمين"

الدكتورة كرمة سامي،
الدكتورة كرمة سامي،

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام، عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي والكاتبة الكبيرة نبوية موسى.

وحدد القومي للترجمة شروط التقديم في المسابقة، وهي أن يختار المتسابق نصا واحدا من النصين التاليين لترجمته وهما:
- "الأدب والأديب" من كتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، و"نهضة تعليم البنات في مصر" من كتاب تاريخي بقلمي للكاتبة نبوية موسى.
ويطلب المتسابق النص المراد ترجمته عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
ويشترط أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.
ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني السابق بالصيغتين ملف word و pdf ، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.
جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 15 أغسطس 2023 ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.
ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

يأتي ذلك في إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في كافة المحافظات، من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية للمحافظات، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات، للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

المركز القومي للترجمة محافظة القليوبية مصطفى صادق الرافعي نبوية موسى القومي للترجمة
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