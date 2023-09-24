الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس شعبة المستوردين: هناك فكر مختلف للتعامل مع المستثمرين والترويج للاستثمار الأجنبي والمحلي

الغرف التجارية
الغرف التجارية

كد عماد قناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، علي أهمية اللقاءات بين رجال المال والأعمال والتجار سواء مستوردين أو مصدرين مع هيئات الدولة المختلفة والتي تكون فرصة لبحث ومناقشة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال في مصر وإيجاد الحلول اللازمة لها في ظل ايمان الحكومة بمدي أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

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قال قناوي في تصريحات صحفية اليوم، إن لقاءات المسؤولين والتي كان آخرها اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين منذ أيام قليلة مع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لاستعراض ما تم إنجازه في قطاع الاستثمار وطرح مشاكل المستثمرين وإيجاد حلول لها، مؤكدا أن المسؤول عن ملف الاستثمار، ضلع الأساسي والأهم في المجموعة الاقتصادية لأنه يتشابك ويتعاون مع عدة هيئات اقتصادية مهمة في الدولة ومنها (وزارة التخطيط، الجمارك والضرائب) ويتدخل بشكل مباشر في ملف السياسة النقدية، وعملية من دخول العملات وخروجها وتسعيرها بالنسبة للمستثمر.

وكذلك تعاونه مع وزارة التجارة والصناعة وخاصة هيئة التنمية الصناعية لمنح الأراضي المرفقة للمستثمرين وتذليل المعوقات، وارتباط هيئة الاستثمار أيضًا بوزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للاستثمارالعقاري.

وأشاد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطة الهيئة والجهود المبذولة لتوحيد الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال والمضي قدما لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مضيفًا أن "الجميع يلمس كقطاع خاص ما تقوم به هيئة الاستثمار كجهة محددة مسؤولة عن الاستثمار في مصر وأن هناك فكر مختلف للتعامل مع المستثمرين والترويج لفرص الاستثمار الأجنبي والمحلي".

وطالب قناوي، رئيس هيئة الاستثمار بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية في ملف الترويج لكافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالخريطة الاستثمارية من خلال التنسيق المشترك بين مسئولي الترويج للاستثمار بالهيئة واللجان القطاعية المختلفة بالجمعية والتي تضم أبرز القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تستهدفها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.

وأكد قناوي، على أهمية التحديث المستمر للخريطة الاستثمارية وتطويرها بما يسمح بسهولة اطلاع المستثمرين عليها، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مجالس الأعمال المشتركة التي تعمل تحت مظلة الجمعية في عملية الترويج لفرص الاستثمار حيث تملك العديد من القنوات والوصول إلى المستثمرين الأجانب.

الحكومة الاقتصادية الاعمال الدولة المصريين

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