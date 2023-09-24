الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

ويستضيف فريق أرسنال نظيره توتنهام هوتسبير في "ديربي لندن" مُثير وشرس، سيُقام على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي: 

في حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بن وايت

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - كاي هافيرتز - مارتين أوديجارد

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جيجيلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستيني أودوجي - كريستيان روميرو -ميكي فان دي فين - بيدرو بورو

خط وسط الملعب: يفيس بيسوما - بابي ماتار سار - جيمس ماديسون

في خط الهجوم: سون هيونج مين - ديان كولوسيفسكي - مانور سولومون

معلق مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 

سيتولى المعلق الرياضي "عصام الشوالي" مهمة التعليق على أحداث مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

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يتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، خلف كلًا من توتنهام وليفربول أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد 13 نقطة ولكن بفارق الأهداف فقط، وخلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

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