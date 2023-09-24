الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المرور تحرر 79 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (79227) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (24140) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

ونجحت الجهود في ضبط (919) مخالفة السير دون تراخيص، و(26) مخالفة موقف عشوائي، و(1509) مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(6) مخالفات شروط التراخيص، و(10) مخالفات دراجات نارية.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

المرور مخالفة الحملات المرورية لوائح المرور الإدارة العامة للمرور

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