السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

1950 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال حملات مرورية

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

نجح رجال المرور في تحرير 1950 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 961 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حملات مرورية مكثفة

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

الملصق الالكتروني الدراجات النارية ارتداء الخوذة دراجة نارية متروكة رجال المرور

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