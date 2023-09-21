الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

2517 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال حملات مرورية

جريدة الدستور

نجح رجال المرور في تحرير 2517 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 818 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 59 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

حملات للحد من الحوادث

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وفي سياق آخر تمكنت الرادارات الحديثة أعلى المحاور والطرق الجديدة من التقاط مخالفات مرورية بين تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

وشنت الإدارة العامة للمرور عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأعلنت إدارة المرور عن إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان بدايةً من اليوم ولمدة 6 أشهر لتنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات

تركيب الملصق الإلكترونى حملات مرورية الملصق الالكتروني الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية

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