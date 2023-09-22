2407 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال حملات مرورية

نجح رجال المرور فى تحرير2407 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 1243 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 71 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المروررية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور و الشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

حملات للحد من الحوادث

في سياق آخر، تمكنت الرادارات الحديثة أعلى المحاور والطرق الجديدة من التقاط مخالفات مرورية بين تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

وشنت الإدارة العامة للمرور عددًا من الحملات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأعلنت إدارة المرور عن إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي، بداية من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان، بدايةً من اليوم ولمدة 6 أشهر، لتنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.