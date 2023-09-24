استعدادا لقدوم الشتاء.. طوارئ في "الكهرباء والري والصحة" بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة، وذلك استعداد لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ.

كما تم القيام بالمرور على محطات الصرف الصحى بمدينة كفر البطيخ للتأكد من جاهزية المحطات استعدادا لموسم الشتاء، فى وجود روضة منير نائب المدينة و مهند سالم متابعة المحافظة وإدارة البيئة والأزمات والمتابعة بالوحدة.

تطهير بالوعات الصرف

كما وجهت محافظ دمياط، تعليماتها إلى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة وجاهزية سيارات ومعدات كسح المياه، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل تطهير لخطوط الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح الخاصة بها والتحرك الفوري بالتعاون مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات المياه، وتواجد الفرق الفنية للتعامل مع أي أعطال.

طوارئ في الكهرباء

ومن جانبه قال المهندس عماد شطا رئيس شركة كهرباء دمياط، أنه تم مراجعة الكابلات والأكشاك والتأكد من سلامتها و تواجد الفرق الفنية لإصلاح أى أعطال فورًا، موجهة إلى قطاع الطرق بتشكيل فرق طوارئ للتعامل مع أى انهيار قد تحدث بالطرق جراء الأمطار.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،على مديريتي الرى والزراعة بإجراء أعمال التطهير اللازمة للمجارى المائية لاستيعاب كميات المياه الزائدة وتقوية الجسور الخاصة بها، لافتة الى أهمية دور مديرية التربية والتعليم وذلك لتطهير بالوعات صرف المياه بالمدارس والتأكد من سلامة النوافذ وعزل اى كابلات كهربائية داخل حرم المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ، أنه رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على مديرية الصحة ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض خلال النوبتجيات، وكذلك رفع حالة التأهب بمركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وأيضًا كافة الإدارات التابعة لها تحسبًا لحدوث اى انهيارات بالمنازل جراء الأمطار والتنسيق مع مديرية التموين لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السلع التموينية، والتى تم التأكيد عليها بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى .

وأكدت أيضًا على مديرية الشباب والرياضة بتجهيز أماكن للإيواء للاستعانة بها فى حال حدوث حالات طارئة، وكلفت إدارتي المرور الحماية المدنية بإعداد خطة تتضمن طرق بديلة فى حال حدوث غلق لأى طرق، ووجهت الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المركبات بالبدء فى تسوية الطرق الغير ممهدة لمنع حدوث تراكمات لمياه الأمطار.