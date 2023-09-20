محافظ دمياط تتابع استعدادات العام الدراسي الجديد

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استعدادات إدارة دمياط التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك في زيارة مفاجئة جاءت ضمن جولتها الصباحية لهذا اليوم.

وفي هذا السياق، تابعت المحافظ، خطة الإدارة لاستقبال العام الدراسي، وأيضًا ما تم تنفيذه من أعمال صيانة بسيطة وشاملة للمدارس، والخطة الزمنية لنهو تلك الأعمال قبل بداية الدراسة، وكذلك مخطط سير اليوم الدراسي بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ومدارس الثانوي العام والفني، وآلية تطوير المنظومة داخل المدارس.

كما تفقدت محافظ دمياط، أقسام الإدارة وتواصلت مع العاملين بها؛ للاطلاع على منظومة العمل، وأكدت على ضرورة الدفع بهذه المنظومة للارتقاء بالعملية التعليمية، موجهة مدير الإدارة بالمتابعة الميدانية للتجهيزات الخاصة بالمدارس التابعة للإدارة للتأكد من جاهزيتها بشكل كامل وتوفير مناخ آمن للطلاب.

إحالة موظفة للتحقيق

وخلال متابعة الانضباط الإداري للعاملين بالإدارة الذى قامت به إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، فقد تبين خروج موظف بدون إذن تم تحويله للشئون القانونية للتحقيق.

وأكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعدادات القصوى لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة أعمال التزيين والتجميل بفناء كل مدرسة، بالإضافة إلى الفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بانتهاء الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

وأكد انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.