الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "الأرصاد" الأسبق: زيادة متوقعة في نسب الأمطار خلال خريف هذا العام

أمطار
أمطار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقًا، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن نشهد زيادة في نسب الأمطار في فصل الخريف هذا العام بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف عبدالعال، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية: "في مصر عِشنا صيفًا غير عادي، ودرجات الحرارة عالية جدًا على مستوى جميع المحافظات والعالم كله".

كما أوضح أن درجات الحرارة في أوروبا لم تشهد مثل هذه الارتفاعات، حيث وصلت قيم الحرارة في إسبانيا إلى 46 درجة وفي إيطاليا إلى 47 درجة وأكثر من 55 درجة بالكويت والعراق، وأكثر من 52 درجة في الصين.

وأشار إلى أن ما زال فصل الخريف أجمل فصول السنة في مصر، وليس الربيع رغم التغيرات المناخية، حيث إن بداياته تشبه فصل الصيف في قيم الحرارة، وتكون درجات الحرارة عالية وتصل إلى 35 درجة، ثم تبدأ قيم الحرارة في الاعتدال.

عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال فصل الخريف 

وتابع أن من سمات فصل الخريف عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويتمثل ذلك في سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد حتى وسط الصعيد، بالإضافة إلى وجود أمطار على السواحل، ومن المنتظر أن تكون نسب الأمطار أعلى في فصل الخريف هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

الامطار الخريف فصل الخريف التغيرات المناخية تغير المناخ صباح الخير يا مصر هيئة الأرصاد الجوية

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