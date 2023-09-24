الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التغيرات المناخية تتسبب فى موجة جفاف تثير القلق العالمى.. خبير يوضح خطورتها

جفاف
جفاف

أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، تفاصيل حالة القلق العالمي الناجمة عن موجة جفاف بسبب التغيرات المناخية، قائلاً:" إن الجفاف له تأثيرات واسعة سواء على الحياة الاجتماعية أو الحياة البيئية والاقتصادية والزراعية لأن عدم وجود المياه شيء في منتهى الخطورة".

 

التأثيرات السلبية للجفاف من الناحية الاقتصادية 

وأضاف عبدالمسيح سمعان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي محمد الرميحي، عبر فضائية Extra news، أن الجفاف ينتج عنه انعدام للزراعة والغذاء، لافتاً إلى أن الآثار السلبية للجفاف من الناحية الاقتصادية تتمثل في أن الجفاف يؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي يؤثر على مستوى المعيشة بالنسبة لسكان هذه المناطق، كما أن الأمن الغذائي يتأثر بشكل كبير جدًا متمثلاً في نقص الحبوب والغذاء.

 

وأشار إلى أن أوروبا في أحدث تقاريرها تتوقع نسبة قليلة من الذرة خلال الحصاد بـ 16% والفول الصويا بـ 15% نتيجة موجات الجفاف التي تصيب أوروبا. 

عبدالمسيح سمعان الجفاف التغيرات المناخية الاثار السلبية للجفاف موجة جفاف

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