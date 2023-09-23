السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استمرار التغيرات المناخية يؤدى لكوارث.. خبير بيئى يوضح (فيديو)

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

كشف الدكتور تحسين شعلة، أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية، عن أثر  التغيرات المناخية  على كوكب الأرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك ظواهر متطرفة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وجنوب إفريقيا وليبيا.

وأضاف أن استمرار التغيرات المناخية يؤدي إلى كوارث، موضحًا أن صندوق المناخ الأخصر لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية شدد على أنه يجب على الدول الكبرى الوفاء بوعودها لمواجهة هذه التغيرات.

وأشار إلى أن الصندوق يطلب تمويل 50 مليار دولار لإنقاذ الدول النامية من الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية، موضحًا أن التغيرات المناخية المتطرفة ستتكرر في الدول العظمى ذات الصناعات الكبرى.

تحسين شعلة التغيرات المناخية اكسترا نيوز

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