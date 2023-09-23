خبير: التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على فصول السنة (فيديو)

قال الدكتور محمد بن عبو، خبير المناخ والتنمية المستدامة، إن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على فصول السنة الأربعة، حيث أننا في الآونة الأخيرة أصبحنا نشهد فصلين فقط هما فصل ساخن وفصل بارد.

وأضاف "عبو" خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن فصل الصيف أخذ معه فصل الربيع، وفصل الشتاء أخذ معه فصل الخريف، لافتًا إلى أن فصل الصيف هذا العام شهد موجات حارة كثيرة جدًا، حيث أن جميع المناطق حول العالم سجلت أرقاما قياسية لدرجات الحرارة.

وأشار خبير المناخ والتنمية المستدامة إلى أن فصل الخريف هذا العام قد يشهد تغيرات مناخية جديدة بسبب تأثره بظاهرة "النينو"، منوهًا بأنه ستكون هناك عواصف رملية، وكميات أمطار أكبر من القياس، وموجات حارة، وتقلبات جوية حادة وسريعة في الأحوال الجوية.

"النينو" ستزيد من حدة الموجات الباردة

وأوضح خبير المناخ والتنمية المستدامة أن ظاهرة "النينو" ستزيد من حدة الموجات الباردة خلال فصل الشتاء القادم، وهناك تنبؤ بأن عام 2024 سيكون عام تحطيم الأرقام القياسية حيث بلغت درجة حرارة كوكب الأرض بلغت ما يفوق 16.21 درجة مئوية، وهذا يعني أننا تجاوزنا المعدل المتوسط العالمي على مستوى الكرة الأرضية.