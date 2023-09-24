الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات المدن الطلابية بجامعة أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

أجرى، الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، جولة تفقدية للمدن الجامعية  للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024/2023. 

ورافق الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب. 

وجاءت الجولة في إطار متابعة المدن الجامعية التابعة لجامعة أسوان حرصًا على سلامة الطلاب وتطبيقًا لكل الإجراءات الاحترازية، كما تفقد المدينة الجامعية للطلاب فى مدينة ناصر.

استعدادات المدن الطلابية بجامعة أسوان 

من جهته، الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أن اتخذت إدارة الجامعة كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية والخدمية من صيانة المدن الجامعية وقاعات الدرس مع توفير كافة سبل الرعاية للطلاب لضمان عام جامعي متميز. 

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، أن المدن الجامعية لجامعة أسوان، يبلغ عددها 5 مدن، منها 3 للبنات و2 للطلاب البنين، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن ما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعة موزعين بواقع 194 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة السماد، و972 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة صحارى، و612 طالبًا بمدينة الطلاب البنين بمنطقة أبو الريش.

بينما أشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب إلى جودة الخدمة التي تقدمها المدن الجامعية بأسوان وذلك من خلال تسكين طلاب فرع الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة بمنطقة دار الضيافة من البنين، كما تقدم المدن الجامعية للطلاب خدمات إقامة وسكن وتغذية جيدة تتناسب مع الطلاب، وبالإضافة إلى خدمات إنترنت وغيرها، لتوفير سبل الراحة والأمان لطلاب الجامعة.

جدير بالذكر أن تكثف جامعة أسوان استعداداتها من خلال العديد من التجهيزات بالكليات المختلفة والمدن الجامعية لتهيئتها على أكمل وجه لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد. 

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جامعة أسوان المدن الجامعية مدينة ناصر المدن الطلابية العام الدراسى الجديد

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