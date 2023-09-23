أسوان: استعدادات مكثفة لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الكوارث

تواصل محافظة أسوان استعداداتها المكثفة لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

من ناحيته، كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام برئاسة الاجتماع التنسيقي؛ لعرض تقارير التجهيزات الفنية والإدارية لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات والمديريات الخدمية، وأيضًا مسؤولي الهيئات والشركات.

بينما أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم، إلى أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان، يتم التجهيز الجيد والمتكامل بالتنسيق بين كل الجهات للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في التعامل مع المواقف الطارئة.

أهداف التدريب

وأوضحت أن التدريب يهدف إلى تفعيل أوجه التعاون والتنظيم وصقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ وإدارتها بشكل نموذجى وممنهج.

وفي وقتٍ سابق، ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الاجتماع الختامي لأعمال التقييم والمقابلات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بالاهتمام بكل الأفكار التي شاركت بالمسابقة، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ، ونقاط مضيئة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن اختيار المشاريع الفائزة يكون مقرونًا بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة، كما تم وضع معايير لاختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية بما يحقق أهداف المبادرة.

وأشار أشرف عطية، إلى أن اللجنة قامت بتقييم المشروعات التي تقدمت بإجمالي 55 مشروعًا مكتملًا ومطابقًا للمعايير المنظمة للمسابقة في الـ 6 فئات، وتم اختيار 16 مشروعًا سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الإقليمي الذي سينعقد بالأقصر، ليتم تصعيد المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 28) والذي سيُعقد بدولة الإمارات.