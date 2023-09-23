السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان: استعدادات مكثفة لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الكوارث

الاستعدادات
الاستعدادات

تواصل محافظة أسوان استعداداتها المكثفة لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث. 

من ناحيته، كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام برئاسة الاجتماع التنسيقي؛ لعرض تقارير التجهيزات الفنية والإدارية لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات والمديريات الخدمية، وأيضًا مسؤولي الهيئات والشركات. 

بينما أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم، إلى أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان، يتم التجهيز الجيد والمتكامل بالتنسيق بين كل الجهات للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في التعامل مع المواقف الطارئة. 

أهداف التدريب 

وأوضحت أن التدريب يهدف إلى تفعيل أوجه التعاون والتنظيم وصقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ وإدارتها بشكل نموذجى وممنهج. 

وفي وقتٍ سابق، ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الاجتماع الختامي لأعمال التقييم والمقابلات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بالاهتمام بكل الأفكار التي شاركت بالمسابقة، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ، ونقاط مضيئة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن اختيار المشاريع الفائزة يكون مقرونًا بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة، كما تم وضع معايير لاختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية بما يحقق أهداف المبادرة. 

وأشار أشرف عطية، إلى أن اللجنة قامت بتقييم المشروعات التي تقدمت بإجمالي 55 مشروعًا مكتملًا ومطابقًا للمعايير المنظمة للمسابقة في الـ 6 فئات، وتم اختيار 16 مشروعًا سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الإقليمي الذي سينعقد بالأقصر، ليتم تصعيد المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 28) والذي سيُعقد بدولة الإمارات. 

أسوان التدريب العملي أشرف عطية مشروع الإجتماع

الأكثر قراءة

تقابل قطارين فى نفس الاتجاه بمحطة مترو أم المصريين يُثير الذعر بين الركاب

كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

موعد ومكان تشييع جثمان المستشار معتز خفاجى

وفاة المخرج منير راضى بعد صراع مع المرض

طلب مصر من إسرائيل تغليب مسار التهدئة فى فلسطين يتصدر اهتمامات الصحف

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذي منحه «تريند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة