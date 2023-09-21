محافظ أسوان: اختيار 16 مشروعًا للإعلان عنها بمؤتمر الأقصر.. وتصعيد الفائز لـ"كوب 28"

ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاجتماع الختامي لأعمال التقييم والمقابلات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وتضم اللجنة الدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالفتاح، والدكتورة نورهان عمر، ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة ناهد فؤاد، ممثلة وزارة الاتصالات، فضلاً عن الدكتور ممدوح السيد، ممثل وزارة البيئة، وممثلى المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية، أعضاء اللجنة من الجهات المختصة.

جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توجيهات محافظ أسوان

ووجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالاهتمام بكل الأفكار التي شاركت بالمسابقة، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ، ونقاط مضيئة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن اختيار المشروعات الفائزة يكون مقرونًا بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة، كما تم وضع معايير لاختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية بما يحقق أهداف المبادرة.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن اللجنة قامت بتقييم المشروعات التي تقدمت بإجمالي 55 مشروعًا مكتملًا ومطابق للمعايير المنظمة للمسابقة في الـ 6 فئات، وتم اختيار 16 مشروعًا سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الإقليمي الذي سينعقد بالأقصر، ليتم تصعيد المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 28) والذي سيُعقَد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، 6 فئات وهي: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بمبادرة "حياة كريمة"، وأيضًا المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.