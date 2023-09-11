الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يترأس اجتماع تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية الخضراء

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتقييم المشروعات التى تقدمت عبر المنصة الإلكترونية. 

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة. 

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتورة نورهان عمر ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة ناهد فؤاد ممثلة وزارة الإتصالات، فضلاً عن الدكتور ممدوح السيد ممثل وزارة البيئة، وأيضاً ممثلى المجلس القومى للمرأة والقيادات التنفيذية. 

 

اختيار الأفضل من المشروعات المقدمة 

 

وعقب عرض المقترحات والأفكار والرؤى من أعضاء اللجنة، أكد اللواء أشرف عطية ضرورة قيام اللجنة المختصة بالمحافظة بالتكامل مع الجهات للعمل بروح الفريق الواحد لحصر كافة الأفكار لإختيار الأفضل من المشروعات المقدمة بإجمالى 55 مشروع مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة للمسابقة فى الـ 6 فئات حيث سيتم اختيار 3 مشروعات من كل فئة ليتم تصعيد 18 مشروع للجنة العليا وعرضها على اللجنة العليا، لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة فى مؤتمر المناخ ( كوب 28 ) والذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة، حيث تم رصد جوائز مالية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه. 

تحقيق المشروعات للتنمية المستدامة

ووجه محافظ أسوان بأهمية أن تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام حيث أنه لابد من الإبداع، وتعظيم هذه المشاريع بدعمها بجميع مقومات النجاح، على أن يتم تدريب أصحاب المشروعات التى سيتم تصعيدها على كيفية العرض بشكل ناجح ومقنع حتى يتسنى الظهور بالمظهر المشرف والراقى، والذى يساهم فى المنافسة على الجوائز الأولى والمراكز المتقدمة. 

محافظ أسوان الوطنية لتغير المناخ رؤية مصر 2030 أسوان

مواد متعلقة

في لقائه بفريق "يونيك".. محافظ أسوان يستعرض المقومات الفريدة التي تتميز بها المحافظة

الأكثر قراءة

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

على طريقة البريميرليج.. 8 جوائز مستحدثة فى الموسم الجديد للدورى

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية