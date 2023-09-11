محافظ أسوان يترأس اجتماع تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية الخضراء

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتقييم المشروعات التى تقدمت عبر المنصة الإلكترونية.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتورة نورهان عمر ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة ناهد فؤاد ممثلة وزارة الإتصالات، فضلاً عن الدكتور ممدوح السيد ممثل وزارة البيئة، وأيضاً ممثلى المجلس القومى للمرأة والقيادات التنفيذية.

اختيار الأفضل من المشروعات المقدمة

وعقب عرض المقترحات والأفكار والرؤى من أعضاء اللجنة، أكد اللواء أشرف عطية ضرورة قيام اللجنة المختصة بالمحافظة بالتكامل مع الجهات للعمل بروح الفريق الواحد لحصر كافة الأفكار لإختيار الأفضل من المشروعات المقدمة بإجمالى 55 مشروع مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة للمسابقة فى الـ 6 فئات حيث سيتم اختيار 3 مشروعات من كل فئة ليتم تصعيد 18 مشروع للجنة العليا وعرضها على اللجنة العليا، لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة فى مؤتمر المناخ ( كوب 28 ) والذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة، حيث تم رصد جوائز مالية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

تحقيق المشروعات للتنمية المستدامة

ووجه محافظ أسوان بأهمية أن تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام حيث أنه لابد من الإبداع، وتعظيم هذه المشاريع بدعمها بجميع مقومات النجاح، على أن يتم تدريب أصحاب المشروعات التى سيتم تصعيدها على كيفية العرض بشكل ناجح ومقنع حتى يتسنى الظهور بالمظهر المشرف والراقى، والذى يساهم فى المنافسة على الجوائز الأولى والمراكز المتقدمة.