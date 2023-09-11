محافظ أسوان يشدد على تجديد ترخيص مرسى غرب أسوان

مر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المرور الميداني على مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم لمسافة 4 كم بدءاً من حديقة فريال وحتى حديقة بلازا درة النيل.

استدعاء محافظ أسوان لرئيس الوحدة المحلية

واستدعى اللواء أشرف عطية رئيس المدينة ومسؤولي المحليات والجهات التنفيذية، وقد شدد المحافظ على مسؤولي الشركة المنفذة لمشروع الممشى السياحي بكورنيش النيل القديم بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الحيوي قبل بدء الموسم السياحي الجديد لإتاحة الفرصة للزائرين والأفواج السياحية للاستمتاع بالبانوراما الجمالية المتكاملة، وخاصة أنه تم إنهاء المرحلة الأولى منه، وجارٍ إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة، ولاسيما أنه يضم 3 مستويات طبقًا للطراز الفرعوني والنوبي بمناسيب تدريجية مبهرة.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تم تجديد قرار ترخيص المرسى الحالي لقرية غرب أسوان، مع رفع كفاءته لخدمة حركة النقل النهري للمواطنين شرقاً وغرباً، وإدخاله ضمن منظومة التطوير، فضلاً عن تخصيص المرسى الجديد لديوان عام المحافظة.



ملاحظات محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية

ووجه اللواء أشرف عطية إلى التعامل الفوري مع كافة الملاحظات التي رصدها أثناء جولته الميدانية، والتي من أبرزها مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى النظافة العامة، والتعامل الفوري مع المتسولين بحيث يتم ضبط أي متسول، وتسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بالتنسيق مع فرق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

كما أمر أشرف عطية باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي أحصنة أو دواب يتم ضبطها، ومنع التراكي لعربات الحنطور على كورنيش النيل، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التي تحددها الشركات السياحية المنظمة، وهو الذي يتزامن مع تشديد الرقابة المرورية على عربات التوك توك والتروسيكل وغيرها، علاوة على الحد من مواقف السيرفيس العشوائية، مشددًا على أهمية تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار سواءً بطريق كورنيش النيل أو الشوارع الداخلية أو الحدائق العامة والمتنزهات.

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان