في احتفالية كبرى.. دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازى

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، والنسخة المرممة هى من أندر وأقدم النسخ القرآنية على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بعنوان "الجمهورية الجديدة والحفاظ على التراث"، في السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة، على ان تبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليها الكلمات الافتتاحية.

فيلم تسجيلي عن المصحف

وتشمل الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، كما يقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية، ويختتم الحفل بعروض دينية بالاشتراك مع كورال شباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج د. سامح صابر.

دار الكتب والوثائق تختتم مؤتمر تحقيق التراث

اختتمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، منذ أيام، فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر السنوي الثالث لمركز تحقيق التراث. وأعلن التوصيات الدكتور أيمن فؤاد السيد رئيس المؤتمر في حضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالدار.

وجاءت التوصيات كما يلي: استعادة دور مركز تحقيق التراث بلائحة إنشائه كمعهد للدارسين يمنح دبلوم النشر النقدي للنصوص، توجيه الاهتمام بالتراث العلمي وجمع المطبوعات الحجرية، تنظيم دورة تدريبية حول تحرير دراسة النص، إعداد نسخ رقمية من مطبوعات بولاق للحفظ والعودة إليها عند الحاجة البحثية، وتنظيم المؤتمر السنوي الرابع لمركز تحقيق التراث حول "تراث مدينة الإسكندرية".

كان المؤتمر قد انعقد تحت عنوان "حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة" وذلك يومي 19-20 سبتمبر الجاري في ٤ جلسات بمشاركة عدد كبير من الباحثين في مختلف مجالات التراث وتحقيقه.