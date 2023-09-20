الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"دار الكتب" تختتم مؤتمر تحقيق التراث وتعلن التوصيات

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

اختتمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت، مساء الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر السنوي الثالث لمركز تحقيق التراث.

وأعلن التوصيات د.أيمن فؤاد السيد، رئيس المؤتمر في حضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالدار.

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وجاءت التوصيات كما يلي: 
- استعادة دور مركز تحقيق التراث بلائحة إنشائه كمعهد للدارسين يمنح دبلوم النشر النقدي للنصوص.
-  توجيه الاهتمام بالتراث العلمي وجمع المطبوعات الحجرية.
- تنظيم دورة تدريبية حول تحرير دراسة النص.
- إعداد نسخ رقمية من مطبوعات بولاق للحفظ والعودة إليها عند الحاجة البحثية.
-  تنظيم المؤتمر السنوي الرابع لمركز تحقيق التراث حول "تراث مدينة الإسكندرية".

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وانعقد المؤتمر تحت عنوان "حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة" وذلك يومي
19-20 سبتمبر الجاري في 4 جلسات، بمشاركة عدد كبير من الباحثين في مختلف مجالات التراث وتحقيقه.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
دار الكتب والوثائق القومية مركز تحقيق التراث النشر التوصيات النشر النقدي

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