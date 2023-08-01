الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح معرض "إلهام الفن" بدار الكتب والوثائق القومية (صور)

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

تستضيف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت معرضًا للفن التشكيلي بعنوان "إلهام الفن" بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين.

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وقام د.مينا عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، بافتتاح المعرض اليوم، برفقة الفنانة ميرفت عياد ومحمود الببلاوي فنان تشكيلي، والمهندس ماجد الراهب ناقد تشكيلي، وشريف علي مدير قاعة الفنون بدار الكتب.

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يقام المعرض في بهو قاعة الفنون بدار الكتب المصرية بكورنيش النيل ويستمر حتى الخميس الموافق ٣ أغسطس الجاري. 

وافتتحت قاعة الفنون في 2018 بعد تطويرها وتضم القاعة مكتبة ثرية بعناوين متنوعة في مختلف الفنون مثل الفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي، وفنون التطريز والتصميم، وغيرها.

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على جانب آخر، شارك د.أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في الندوة العلمية التي أقامتها مكتبة الإسكندرية، برئاسة د.أحمد زايد، تحت عنوان "مائة عام على رحيل أحمد باشا كمال".

وأقيمت الندوة اليوم بمناسبة الانتهاء من ترميم ورقمنة معجم اللغة المصرية القديمة، وبدأت بافتتاح معرض "أحمد كمال باشا: رائد علم المصريات"، إذ تم لأول مرة عرض أجزاء من معجم اللغة المصرية القديمة، بالإضافة إلى عرض بعض المؤلفات النادرة لأحمد كمال باشا وبعض صور الوثائق الخاصة به من رصيد دار الوثائق القومية.

وتحدث طلعت عن الدور الرائد للمرحوم العلامة أحمد باشا كمال، حيث يعتبر مؤسس المدرسة المصرية الوطنية في علم المصريات، كما يعد شيخ الآثاريين المصريين.

أوضح إن دار الكتب تحتضن جزءا من تراث أحمد باشا كمال حيث تحتوي على العديد من كتبه ومؤلفاته كما يضم رصيد دار الكتب كتابين عن إسهاماته في علم الآثار. وامتاز أسلوب أحمد باشا كمال في الكتابة ببلاغة الأسلوب بالإضافة إلى العلم الغزير والموضوعية العلمية.

شارك في الندوة عدد كبير من الآثاريين والأكاديميين من بينهم د.فايزة هيكل أستاذ الآثار المصرية بالجامعة الأمريكية القاهرة، و الأستاذ الدكتور علي عبد الحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت إلهام الفن الدكتور مينا عبد الرؤوف محمود الببلاوي

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