محافظ دمياط تشيد بإصدارات دار الكتب والوثائق القومية (صور)

أشادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالعناوين المتميزة لإصدارات دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت.

وأثنت على السلاسل المتخصصة التي تصدر عن المراكز العلمية بالدار وجهود النشر النوعي في مجال التراث الذي تنفرد به دار الكتب والوثائق.

جاء ذلك أثناء جولتها بجناح الدار في معرض رأس البر للكتاب الذي افتتح اليوم، وتستمر فعالياته حتى ١٦ أغسطس الجاري، وصاحبها في الجولة الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشارك دار الكتب والوثائق بعدد كبير من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم تصل إلى ٢٥% على جميع الإصدارات المشاركة في المعرض.

ومن أبرز تلك الإصدارات: "صحافة تيار اليسار فى مصر خلال ربع قرن (1978-2011)، "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور ١٩٢٣" من جزئين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.