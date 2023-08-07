الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محافظ دمياط تشيد بإصدارات دار الكتب والوثائق القومية (صور)

الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط

أشادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالعناوين المتميزة لإصدارات دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت. 

وأثنت على السلاسل المتخصصة التي تصدر عن المراكز العلمية بالدار وجهود النشر النوعي في مجال التراث الذي تنفرد به دار الكتب والوثائق. 

لا يتوفر وصف.

جاء ذلك أثناء جولتها بجناح الدار في معرض رأس البر للكتاب الذي افتتح اليوم، وتستمر فعالياته حتى ١٦ أغسطس الجاري، وصاحبها في الجولة الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشارك دار الكتب والوثائق بعدد كبير من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم تصل إلى ٢٥% على جميع الإصدارات المشاركة في المعرض.

لا يتوفر وصف.

ومن أبرز تلك الإصدارات: "صحافة تيار اليسار فى مصر خلال ربع قرن (1978-2011)، "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور ١٩٢٣" من جزئين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.

لا يتوفر وصف.

 

الدكتورة منال عوض دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت المراكز العلمية الآثار الإسلامية والقبطية
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