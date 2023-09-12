دار الكتب تعلق أنشطتها تضامنًا مع ضحايا المغرب وليبيا

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت، تعليق جميع أنشطتها لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم وحتى غروب شمس الخميس المقبل؛ حدادًا على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن زلزال المغرب وإعصار دانيال في ليبيا.

وأعلنت الأوبرا تعليق الأنشطة الفنية والثقافية على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر وحتى غروب شمس الخميس 14 سبتمبر.

السيسي يعلن الحداد

وأعلن الرئيس السيسي الحداد 3 أيام في مصر، تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

ووجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، كما وجه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.

وتقدم د.حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية الشقيقة فى ضحايا الزلزال الذي ضرب أماكن متعددة من المملكة كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار، داعياً المولى عز وجل، أن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.