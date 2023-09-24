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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعدادات كلية آداب عين شمس للعام الدراسى الجديد 2024

الدكتورة حنان كامل
الدكتورة حنان كامل

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تفاصيل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، تحت رعاية ا.د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤكدة أن كل الجهود تم توظيفها لتجديد وتطوير الكلية وعمل الصيانة الكاملة والتجهيز الشامل للمدرجات وقاعات الدراسة، كما تم إعداد الجداول الدراسية بشكل جيد ومتوازن، وذلك لإعلانها للطلاب قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف عبر وسائل التواصل المختلفة، والانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة، كما وجهت ا.د حنان كامل بضرورة تذليل كل العقبات، وتوفير الدعم فى سبيل حسن سير العملية التعليمية وتقديم سبل الراحة والرعاية للطلاب.

استقبال الطلاب الجدد

كما أكدت "عميدة الكلية" أنه يتم التجهيز لحفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسي الجديد والذى يقوم بتنفيذه قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية.

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من جانبه، أكد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب، من خلال كرنفال متنوع الفقرات وذلك يوم الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بالأعراف الجامعية والحضور إلى قاعات المحاضرات قبل الموعد بوقت مناسب، وكذلك الالتزام بالأخلاق والمثل العليا في التواصل بينهم وبين جميع أفراد العملية التعليمية، وأشار إلى أنه من المقرر عمل لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بقواعد الإرشاد الأكاديمي في الأقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

ونظم طلاب الدفعة 73 بقسم تاريخ بكلية الآداب في جامعة عين شمس، ممرًا شرفيًا لزميلهم بشار يوسف، تعبيرا عن حبهم وامتنانهم لجهوده المستمرة على مدار 4 سنوات في مساعدة ودعم زملائه بالقسم.

الكلية حنان كامل عين شمس غادة فاروق الطلاب

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