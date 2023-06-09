الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تقديرًا لجهود 4 سنوات.. ممر شرفي لتكريم طالب بـ"آداب عين شمس" (صور)

الطالب بشار يوسف
الطالب بشار يوسف

نظم طلاب الدفعة 73 بقسم تاريخ بكلية الآداب في جامعة عين شمس، ممرًا شرفيًا لزميلهم بشار يوسف، تعبيرا عن حبهم وامتنانهم لجهوده المستمرة على مدار 4 سنوات في مساعدة ودعم زملائه بالقسم.

وقال “بشار” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: “ لم أكن أتخيل أن زملائي يقوموا بتكريمي لمجرد أني أقوم بواجبي تجاههم، وتكريمهم ليً وعمل ممر شرفي بالطبع شئ أسعدني كثيرًا بل وجعلني أشعر بالامتنان تجاه ما أفعله” .

وتابع:" كان حلمي الالتحاق بكلية الآداب قسم تاريخ في جامعة عين شمس، وبمجرد الالتحاق بالفرقة الأولى اقترحت على زملائي، تدشين جروب خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الأسئلة الخاصة بالطلاب، واتفقنا على توفير المحاضرات وكتابتها وتصويرها وإتاحتها للطلاب، واستمر ذلك على مدار سنوات الدراسة بالفرقة الثانية والثالثة".

وأضاف: “في الفرقة الرابعة، قمتُ بكتابة المحاضرات على برنامج الـ word، وإرسالها على الجروب”.

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التكليفات الدستور المواد الدراسية جامعة عين شمس جروب الدفعة عين شمس كلية الآداب بجامعة عين شمس كلية الأداب محافظة أسوان مدة الدراسة

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