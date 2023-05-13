قسم التاريخ بـ"آداب عين شمس" ينظم حفل ختام العام الجامعي

نظم قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة عين شمس، الحفل الختامي السنوي للعام الجامعي الحالي (٢٠٢٢/ ٢٠٢٣)، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية، وجاء تنظيم الحفل متواكبا مع احتفائه بأحد رواده وهو الدكتور إسحاق عبيد رائد دراسات التاريخ الأوربي الوسيط بمناسبة بلوغ سيادته سن التسعين.

استُهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم عرض مرئي لأنشطة القسم، بعدها القى رئيس قسم التاريخ كلمته، رحب فيها بالحضور وتقدم بالشكر والعرفان للقائمين على تنظيم الحفل ولكل من شارك وأسهم في إنجاح أنشطة القسم من أعضاء قسم التاريخ والهيئة المعاونة والطلاب، ثم القى الدكتور احمد الشربيني كلمة أكد فيها على أهمية التاريخ في ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء الوطني. ثم تم عرض مرئي للسيرة الذاتية والعلمية الدكتور اسحاق عبيد وكانت مصحوبة بكلمة له عبر الهاتف - لظروفه الصحية التي حالت دون حضوره- وجه فيها النصيحة لأبنائه الطلاب على ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة وحثهم على القيام بواجبهم تجاه جامعتهم ومجتمعهم.

وعقب ذلك، ألقى كل من الحضور على منصة الحفل؛ الدكتور أحمد زكريا الشلق، الدكتور فتحي أبو سيف والأستاذ،الدكتور طارق منصور، الدكتور حسن أحمد كلمات شكر وتقدير الدكتور اسحاق عبيد تأكيدا على دوره الريادي بقسم التاريخ وعطائه العلمي والفكري والثقافي.

وتخللت الحفل فقرات فنية قدمها الطلاب أصحاب المواهب من طلاب القسم، وقد قام بتقديم فقرات الحفل الدكتور سامر قنديل.

في النهاية قدم رئيس القسم الدروع وشهادات التقدير للأساتذة المُحتفى بهم وجميع المشاركين في أنشطة القسم المختلفة والطلاب الأوائل والمتميزين.

وفي نهاية الحفل أعرب جميع الحضور عن شكرهم الجزيل للقائمين على تنظيم الحفل وإخراجه على الشكل الرائع.