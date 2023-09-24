صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق، خاصة تلك التى تحمل أنباء إيجابية، أو تلك التى أظهرت نتائج أعمالها الفصلية نموًا واضحًا في الأرباح، فضلًا عن استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.03%، ليصل إلى مستوى 20086 نقطة محققًا مستوى قياسيًا جديدًا، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.17%، ليصل إلى مستوى 24259 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.22% ليصل إلى مستوى 8426 نقطة.

ارتفاع "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" إلى 3844 نقطة

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.41%، ليصل إلى مستوى 3844 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.39%، ليصل إلى مستوى 5697 نقطة.

مراقبون لحركة تداولات البورصة أكدوا على أن بداية تعاملات الأسبوع شهدت نشاطًا ملحوظًا فى قيم وأحجام التعاملات والناتجة عن الأداء الإيجابي لبعض أسهم السوق في قطاعات مختلفة، خاصة قطاع البتروكيماويات الذي شهد أداء مميزًا عن بقية قطاعات السوق، والمتزامن مع الصعود الواضح لأسعار البترول، حيث تخطى سعر برميل البترول مستوى الـ100 دولار.

وتوقع محللون بالسوق استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين على أن المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" يستهدف مستوى 20700 نقطة على المدى القصير، والتى باختراقها يستهدف تلقائيًا مستوى 21100 نقطة، لافتين إلى أن الصعود بات يترقب التحركات القطاعية، فى ظل الركود الذى الذى بات لصيقًا ببعض الأسهم المقيدة، وهو الأمر الذى يعكس التحركات الانتقائية سواء للأسهم المتداولة أو القطاعات المختلفة، بما يفسر توجه السيولة لقطاعات بعينها وأسهم بعينها خلال المرحلة السابقة، والتى تعكس أداء السوق.