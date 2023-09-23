السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة يناقش مع وزير الخزانة بهونج كونج تأسيس البورصة العقارية

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

التقى أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، اليوم السبت، كريستوفر هوي - وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع، الذي عقد بالمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين وعلى الأخص، فيما يتعلق بتطوير السوق، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بقواعد ونظم وآليات التداول وأسواق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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كما تطرق النقاش إلى بحث أوجه التعاون في مجالات الصناديق العقارية والمشروعات المستقبلية المتعلقة بتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية وأسواق المشتقات وتداول شهادات الكربون، وأيضًا مجالات التكنولوجيا المالية.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلي فعال بين الجانبين.

البورصة المصرية وزير الخدمات المالية والخزانة هونج كونج القاهرة احمد الشيخ

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