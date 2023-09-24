الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف: مستعدون لاستقبال 100 ألف طالب مع بداية العام الدراسى الجديد

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس سجامعة بني سويف، اليوم الأحد، إنهاء الجامعة لكل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 /2024 بجميع كليات الجامعة، حيث تستقبل الجامعة هذا العام 100 ألف طالب بجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا، بينما يبلغ عدد طلاب الفرقة الأولي هذا العام أكثر من 16ألفًا و500 طالب وطالبة.

منصور: تواصل مستمر مع عمداء الكليات 

وأوضح الدكتور منصور حسن أن هناك تواصلًا مستمرًا مع عمداء الكليات، للتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات والمكتبات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب بالكليات وعشيرة الجوالة بها لتنفيذ مهرجان لاستقبال طلاب الكليات.

منصور: المنظومة الأمنية شهدت تطورًا ملحوظًا

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف أن المنظومة الأمنية شهدت تطورًا ملحوظًا بالجامعة، حيث تمت زيادة عدد البوابات الأمنية على مداخل ومخارج الجامعة، وتكثيف التواجد الأمني على جميع منافذ الحرم الجامعي غرب وشرق النيل وتزويدها بأحدث أجهزة التفتيش من خلال البوابات الإلكترونية، وأجهزة الأشعة لكشف الحقائب والمعادن، وزيادة عدد كاميرات المراقبة للتسجيل على مدار 24 ساعة.

المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها

وأشار رئيس جامعة بني سويفإلى أن المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، وأن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

وأكد أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين، باعتبار الجامعة هي البيت الثاني لهم، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر.

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