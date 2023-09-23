تطوير وتأهيل المدن الجامعية بجامعة بني سويف لاستقبال الطلاب

تنفذ جامعة بني سويف أعمال تطوير وتأهيل داخل المدن الجامعية للبنين والبنات من أجل جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، وفي إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

حيث تعمل الجامعة على عمل أعمال الصيانة من السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية.

منصور: اهتمام كبير توليه الجامعة بالمدن الجامعية

ومن جانبه، قال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة إن هناك اهتمام كبير توليه الجامعة بالمدن الجامعية، حيث تعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

منصور: التطوير يأتي لتقديم خدمة متميزة للطلاب

وأضاف « منصور» أن التطوير يأتي بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين باعتبار الجامعة هي البيت الثاني لهم، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر، مؤكداً أن مدينة الطلبة بشرق النيل تضم 4 مبان حيث تستقبل 1660 طالبا، وتضم مدينة الطالبات شرق النيل 3 مبان بقوة استيعابية 1245 طالبة، ومبنيين بحي الرمد غرب النيل يضم 230 طالبة.

