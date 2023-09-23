اعتماد نتيجة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ببنى سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، لاختيار المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة للمشاركة ضمن فعاليات المبادرة في دورتها الثانية، وفقًا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.

أعمال اللجنة

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة التقييم، الذي قامت بعرضه منسق عام المحافظة بالمبادرة نهى محمد،حيث أسفرت أعمال اللجنة، خلال مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة،عن اختيار عدد من المشروعات في بعض فئات المشروعات ضمن المبادرة، وذلك لأول مرة يتم تنفيذ تلك المعاينات على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمشروعات ومدى جدية أصحابها وضمان نزاهة التقييم.

تم استعراض المشروعات التي تم اختيارها لتفوز على مستوى المحافظة وعرض لنقاط القوة بكل مشروع والتعاون الفني والموضوعي الذي تم بين أصحاب بعض المشروعات لتحقيق التكامل وأقصى استفادة.

تقييم المشروعات على مستوى المحافظة

حيث إن المشروعات التي تم تقييمها على مستوى المحافظة تمثل الفئات المقررة ضمن المبادرة، وهي المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وفيما يتعلق بالمراحل التالية، سيتم عرض المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة، ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني "منتصف نوفمبر"، بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض المشروعات التي تم اختيارها تمهيدًا لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة.

116 مشروعًا تقدمت عبر المنصة الخاصة ببني سويف

يذكر أن عدد المشروعات المقدمة على المنصة الخاصة بمحافظة بني سويف والتي بلغت 116 مشروعًا، منها 9 مشروعات كبيرة الحجم، و24 مشروعًا ضمن فئة المشروعات المتوسطة، و10 مشروعات مرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، و17 مشروعًا فئة الشركات الناشئة، و17 مشروعًا للمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، و39 مشروعًا خاصة بالمرأة.

ووجه محافظ بني سويف الشكر والتقدير للجهود المبذولة من القائمين على المبادرة، التي شهدت إشرافًا مباشرًا ورعاية من الدكتورة هالة السعيد وزيرو التخطيط، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، مثنيًا على الجهود النوعية لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات التي أسهمت في الخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل المحافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بنى سويف أهمية المبادرة باعتبارها إحدى أبرز المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، التي تم إطلاقها بكل المحافظات تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتعد مبادرة غير مسبوقة، تؤكد جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات تحقق تلك الأهداف، بما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذى ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن العدد المتقدم من المشروعات للمشاركة بالمبادرة، يعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة والحصيلة النوعية من المشروعات والأطروحات المدروسة التي تمتلكها المحافظة والتي تؤهلها لأن تكون رقمًا مهمًا في المبادرة الوطنية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشيرًا إلى بعض الجهود التي نفذتها المحافظة لتفعيل المشاركة النوعية في المبادرة، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها وحث المواطنين بمختلف الفئات للمشاركة في فعاليات المبادرة والتقدم بمشروعات.