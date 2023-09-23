"بيطري بني سويف": تنظيم 5 قوافل مجانية لتحصين الثروة الحيوانية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، بتوفير التيسيرات اللازمة للقوافل البيطرية العلاجية، التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الزراعة، وتستهدف تقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية، وتقديم العلاج وتحصين الثروة الحيوانية بقرى المحافظة.

عقد ندوة علمية موسعة للأطباء البيطريين والمزارعين والمربين

بجانب عقد ندوة علمية موسعة للأطباء البيطريين والمزارعين والمربين، وذلك بالتعاون بين مديرية الطب البيطري وأمانة حزب مستقبل وطن وإحدى الشركات" إيفاك" العاملة في مجال إنتاج وتصنيع الأدوية البيطرية.

إطلاق قوافل من 23 إلى 28 سبتمبر

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية الطب البيطري، والذي تضمن الإشارة إلى تنظيم قوافل علاجية مجانية،خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويجري من خلال القوافل تقديم الخدمات الكاملة في مجال الطب البيطري ، وتتضمن الفحوص البيطرية الشاملة، والكشف عن الأمراض، وتقديم العلاج المناسب في حالة ثبوت الإصابة بأمراض، وكذا تقديم الإرشادات والتوعية البيطرية اللازمة للمستفيدين والعاملين في قطاع الطب البيطري.

عقد وتنظيم 5 قوافل مجانية

وأوضح الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الطب البيطري، أنه سيتم عقد وتنظيم 5 قوافل مجانية على مدار الأسبوع الحالي بالتعاون والتنسيق مع مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع بني سويف، حيث تبدأ اليوم السبت أول قافلة بقرية قمن العروس مركز الواسطى ، وتستكمل يوم الأحد" 24 سبتمبر" بقرية صفط راشين مركز ببا، ويوم الاثنين"25 سبتمبر" بقرية المحمودية بسمسطا، ويوم الثلاثاء" 26 سبتمبر" بقرية الفنت مركز الفشن.

قافلتين بمركزي بني سويف واهناسيا

وسيتم إطلاق قافلة يوم الأربعاء 27 سبتمبر بقرية إبشنا مركز بني سويف، ويوم الخميس 28 سبتمبر بإهناسيا المدينة.