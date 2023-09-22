جهود الوحدات المحلية ببني سويف في ملف النظافة ومواجهة التعديات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجهودات مركز ومدينة الواسطى

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تحت إشراف حمادة راضي رئيس المدينة، تنفيذ حملات النظافة بشوارع المدينة والقرى التابعة، والتي تم خلالها رفع الأتربة على جانبي الطريق الزراعي وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية وتفريغ حاويات القمامة، ومحيط المدارس ودور العبادة والطرق المؤدية إليها حيث تم رفع أكثر من 120 طن قمامة بالمدينة والقرى التابعة وتوريدها لمصنع تدوير القمامة بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي.

مجهودات مركز الفشن

وفي مركز الفشن نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف محمد بكري، أعمال رفع القمامة والمخلفات بعدد من شوارع المدينة والتي شملت شارع الإبراهيمية وشارع طراد النيل وشارع البحر الأعظم وشارع سعد زغلول وشارع الشيخ غنيم، فضلاً عن أعمال النظافة على جانبي الترع والمصارف، بجانب توفير التيسيرات اللازمة للقافلة العلاجية المجانية بقرية الجمهود.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة ناصر سيف ، بإيقاف أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بعزبة الجنادي بندر إهناسيا، في حضور نائبي رئيس المركز ومسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، فيما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لبعض حالات تعد بالبناء المخالف بقرى البهسمون وإدراسيا والنويرة، فيما تتواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات بدائرة المركز وفقًا لخطة العمل اليومية.

تابع علي يوسف رئيس مدينة ناصر تنفيذ حملة نظافة بالمدينة ورفع تراكمات القمامة بحوالي 80 طن قمامة بشارع جمال عبد الناصر وشارع شجرة الدر وشارع بورسعيد وشارع الجيش وشارع المؤسسة الإيوائية وشارع المستودع وشارع الترعة الصغيرة وشارع المركز الجديد، بجانب تمهيد وتسوية مداخل قرية بهبشين حتى طريق ديمو والمدخل الشمالي للقرية، فضلًا عن تنفيذ الإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء بزمام قريتي دلاص وأشمنت.