الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة الصيدلي المتهم بقتل زوجته وابنتيه بطنطا

حبس متهم
حبس متهم

تنظر  محكمة جنايات طنطا، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة الصيدلي أحمد عاطف قطب المتهم بقتل زوجته الصيدلانية منى السروجي وابنتيه زينة وجميلة، في القضية رقم ١٦٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ أول طنطا والتي وقعت في شهر مارس الماضي، بعد تأجيلها للمرة الأولى لطلب المتهم حضور المحامي الأساسي للدفاع عنه في القضية. 

المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر

 وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليه، وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث إنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي. 

 وأشار المحامي، إلى أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.  

 

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع سيدة تدعى منى السروجى، وتعمل صيدلانية، ونجلتيها زينة وجميلة، داخل شقتهم السكنية.


وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية للجثامين الثلاثة، أنها لا توجد أى آثار عنف على جسدهم، وسبب الوفاة نتيجة اختناقهم بسبب حدوث تسريب غاز.


وكانت قد كلفت إدارة البحث الجنائى بطنطا، بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتبين وجود شبهة جنائية.


جرى نقل الثلاث جثث "الصيدلانية ونجلتيها"، إلى مستشفى المنشاوى العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليهما، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات اللازمة.

محكمة جنايات طنطا محاكمة الصيدلي أحمد عاطف قطب المتهم بقتل زوجته نجل المتهم سبق الإصرار والترصد ضائقة مالية تضليل الشرطة قضاء وقدر

مواد متعلقة

محكمة جنايات القاهرة: غدًا استكمال محاكمة عامل متهم بقتل صديقه في عابدين

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟