اليوم.. ثاني جلسات محاكمة الصيدلي المتهم بقتل زوجته وابنتيه بطنطا

تنظر محكمة جنايات طنطا، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة الصيدلي أحمد عاطف قطب المتهم بقتل زوجته الصيدلانية منى السروجي وابنتيه زينة وجميلة، في القضية رقم ١٦٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ أول طنطا والتي وقعت في شهر مارس الماضي، بعد تأجيلها للمرة الأولى لطلب المتهم حضور المحامي الأساسي للدفاع عنه في القضية.

المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر

وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليه، وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث إنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.

وأشار المحامي، إلى أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع سيدة تدعى منى السروجى، وتعمل صيدلانية، ونجلتيها زينة وجميلة، داخل شقتهم السكنية.



وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية للجثامين الثلاثة، أنها لا توجد أى آثار عنف على جسدهم، وسبب الوفاة نتيجة اختناقهم بسبب حدوث تسريب غاز.



وكانت قد كلفت إدارة البحث الجنائى بطنطا، بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتبين وجود شبهة جنائية.



جرى نقل الثلاث جثث "الصيدلانية ونجلتيها"، إلى مستشفى المنشاوى العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليهما، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات اللازمة.