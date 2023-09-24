عاجل.. اليوم.. ظاهرة فلكية فريدة مع بداية الخريف تحدث مرتين فى العام

تشهد هذه الأيام بداية فصل الخريف، والذي يشهد ظاهرة فلكية فريدة تحدث مرتين في العام، تؤثر على تغير الوقت.

ويتميز أول أيام الخريف بظاهرة الاعتدال الخريفي، والتي يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول، مما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل.

موسم الخريف يبدأ رسميًا

وفي وقت سابق، كشف الدكتور ياسر عبدالهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد فصل الخريف، موضحا أن فصل الخريف هذا العام يبدأ يوم السبت 23 سبتمبر الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما.

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفي تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجيا نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر لاعتدال الخريفي فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن أن الوضع يجب أن يكون معكوسا لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالي، في حين يحدث العكس في نصف الكره الشمالي، حتى يصل ميل الشمس ( -۲۷) (۲۷)، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في ٣٦٥,٢٥ يوم تقريبا.