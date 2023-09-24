الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياحى يكشف تفاصيل الحركة السياحية غير المسبوقة بالأقصر استعدادًا للموسم الشتوى

الأقصر
الأقصر

أوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، تفاصيل الحركة السياحية الغير مسبوقة التي تشهدها الأقصر استعدادًا للموسم الشتوي، قائلاً: "إن مصر بأكملها شهدت تطوير كبير، وخاصة مدينة الأقصر، وشمل هذا التطوير المطارات، الممشى السياحي والفنادق  والرحلات النيلية، بالإضافة إلى التطوير والتجديد حول المعابد استعدادًا للموسم الشتوي". 

وأضاف الدكتور حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة extra news، أن الفنادق والرحلات النيلية تشهد طفرة كبيرة مع بداية الشتاء، حيث تصل نسبة السياح في بعض الأحيان مع بداية الشتاء إلى 90% و100% في بعض الفنادق.

فتح سوق السياحة الصينية 

وأوضح أن الأقصر معروفة لدى العالم كله، خاصة مرتادي السياحة الثقافية والدول المصدرة للسياحة الثقافية، وقد تم فتح  سوق السياحة الصينية الذي سيعود بقوة إلى مصر وخاصة الأقصر، بالإضافة إلى تطوير الممشى السياحي شرقاً وغرباً والذي يؤثر تأثيرًا إيجابيًا لأنه ينقل صورة إيجابية ويعطي رونق للمدينة أكثر وأكثر.

السياحة الثقافية حركة سياحية الأقصر برنامج حديث الأخبار الدكتور حسام هزاع

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

عاجل.. مئات البريطانيين يتظاهرون للمطالبة بعودة بلادهم للاتحاد الأوروبى

عاجل.. تفاصيل تنفيذ حاجز الأمواج لحماية ميناء العريش الجديد وموعد انتهائه

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

عاجل.. كشف حقيقة شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر