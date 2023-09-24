خبير سياحى يكشف تفاصيل الحركة السياحية غير المسبوقة بالأقصر استعدادًا للموسم الشتوى

أوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، تفاصيل الحركة السياحية الغير مسبوقة التي تشهدها الأقصر استعدادًا للموسم الشتوي، قائلاً: "إن مصر بأكملها شهدت تطوير كبير، وخاصة مدينة الأقصر، وشمل هذا التطوير المطارات، الممشى السياحي والفنادق والرحلات النيلية، بالإضافة إلى التطوير والتجديد حول المعابد استعدادًا للموسم الشتوي".

وأضاف الدكتور حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة extra news، أن الفنادق والرحلات النيلية تشهد طفرة كبيرة مع بداية الشتاء، حيث تصل نسبة السياح في بعض الأحيان مع بداية الشتاء إلى 90% و100% في بعض الفنادق.

فتح سوق السياحة الصينية

وأوضح أن الأقصر معروفة لدى العالم كله، خاصة مرتادي السياحة الثقافية والدول المصدرة للسياحة الثقافية، وقد تم فتح سوق السياحة الصينية الذي سيعود بقوة إلى مصر وخاصة الأقصر، بالإضافة إلى تطوير الممشى السياحي شرقاً وغرباً والذي يؤثر تأثيرًا إيجابيًا لأنه ينقل صورة إيجابية ويعطي رونق للمدينة أكثر وأكثر.