مترجمة لغة إشارة : لغات الصم والبكم مرتبطة بثقافة الشعوب

هنأت شيرين عمرو، خبيرة ومترجمة لغة الإشارة، الصم والبكم في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي للغات الإشارة.

وقالت شيرين عمرو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، إن لغات الإشارة تعتبر كثيرة جدًا، حيث يبلغ عددها 300 لغة، لافتة إلى أن لغة الإشارة ليست لغة واحدة أو موحدة وإنما هي ترتبط بثقافة الشعوب لهجاتهم ولغاتهم التي يتحدثون بها، وبالتالي فإن لغة الإشارة تختلف من دولة لأخرى، حيث أن لكل دولة لغة إشارة خاصة بها.

أهمية تعلم لغة الإشارة

وأوضحت أنه من الأهمية تعلم لغة الإشارة، وذلك نظرًا لأن عدد الصم في العالم كبير جدًا حيث يبلغ عددهم 72 مليون شخص أصم، ويبلغ عددهم في مصر أكثر من 7.5 مليون شخص، لافتة إلى أن تعلم لغة الإشارة يتوقف على الفروق الفردية من شخص لآخر.

وأشارت إلى أن لغة الإشارة مثل أي لغة أخرى مثل اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وبالتالي فإن تعلم لغة الإشارة يتوقف على قدرات الشخص في التعلم.