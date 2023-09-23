"مضاعفة الراتب" أبرز شروط ميكالى لبدء مهمته الرسمية مع منتخب الشباب

وضع البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى شروط مجحفة من أجل الموافقة على قبول العرض المقدم من جانب مسئولى اتحاد الكرة بتولى مهمة تكوين منتخب الشباب مواليد 2005 وقيادته فنيا عقب الانتهاء من مهمته مع المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد باريس 2024.

واشترط ميكالى على رجال الجبلاية ضرورة الحصول على 25 ألف دولار كراتب إضافى خلاف ما يتقاضاه نظير مهمته الإضافية مع المنتخب الأوليمبى.

وهو الأمر الذى أزعج أعضاء الجبلاية الذين كانوا متوسمين خير فى المدرب البرازيلى بأن يتولى مهمة الإشراف على منتخب الشباب وتجميعه خلال الأشهر المقبلة، دون الحصول على أجر إضافي خاصة وإن المهمة الجديدة لن تتعارض مع مهمته كمدير فنى للمنتخب الأوليمبى، على أن يتم تجديد تعاقده بشكل رسمي عقب انتهاء مهمته مع المنتخب الأوليمبى بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وهو ما رفضه ميكالى باعتبار أن توليه مهمة قيادة منتخب الشباب هو عمل إضافى، مبديا رغبته في زيادة راتبه بقيمة 25 ألف دولار زيادة على راتبه الحالي مع المنتخب الأولمبي، للموافقة بشكل نهائي على تولي قيادة منتخب مواليد 2005.

وشدد ميكالى على أن هذا الراتب يشمل رواتب مساعديه البالغ عددهم 3 أفراد وهم مدرب عام ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وبدأ الثنائي خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد بركات عضو الجبلاية محادثات ودية مع ميكالي ووكيل أعماله بهدف اقناعه بتخفيض مطالبه المالية إلى 10 آلاف دولار كحافز إضافي أو 15 ألف على الأكثر.

ويستعد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لحسم تشكيل أجهزة منتخبات المراحل السنية خلال الساعات المقبلة، وفي مقدمتها منتخب الشباب مواليد 2005.

وفى حال عدم تمكن الجبلاية من إقناع ميكالى بهذا الأمر سيكون الاتجاه لبديل مصري فى ظل الأزمة المالية التى يعيشها اتحاد الكرة.