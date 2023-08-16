ميكالي مشرفا على منتخب 2005 لحين انتهاء مهمته مع الأوليمبي

استقر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على إسناد مهمة الإشراف على تكوين منتخب مصر مواليد 2005 للبرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى وذلك لحين انتهاء مهمته مع المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد باريس 2024، على أن يستمر فى منصب المدير الفنى لمنتخب 2005 بعد ذلك.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة،المقرر انعقاده يوم 24 أغسطس الجاري، تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الأربع فى المراحل السنية مواليد 2005 و2007 و2008 و2009، على أن يتم تعيين الجهاز الفنى لمنتخب 2005 فيما عد المدير الفنى ويقوم ميكالى بمهمة الإشراف على تكوين هذا الفريق ومتابعة الجهاز المعاون لحين بدء مهمته بشكل رسمى عقب انتهاء أوليمبياد باريس فى شهر أغسطس المقبل .

وجاء استقرار الجبلاية على هذا الأمر فى ظل قناعة الجميع بقدرات ميكالى على التعامل مع هذه المرحلة السنية، فضلا عن عدم وجود ارتباط لهذا المنتخب خلال عام 2024 ، وهو ما يسهل من اتخاذ هذا القرار بالاتفاق مع المدرب البرازيلى .

ويستعد منتخبا مواليد 2005 و2008 للمشاركة في بطولتي أمم أفريقيا للشباب والناشئين تحت 17 و19 سنة عام 2025.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المشكلة من عامر حسين وحازم إمام ومحمد بركات، هى صاحبة اقتراح تعيين ميكالي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، خاصة أن هذا الفريق هو الذي سيخوض تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2028 في لوس أنجلوس الأمريكية.

ودعمت اللجنة الثلاثية اقتراحها بأن روجيرو ميكالي أثبت أنه مدير فني كفء ونجح خلال فترة وجيزة لم تتخط 10 أشهر في تشكيل منتخب أولمبي قوي، استطاع أن يصل للمباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب وقدم عروض قوية، وكان الأقرب لانتزاع لقب البطولة، لولا سوء الحظ الذي تسبب في طرد محمود صابر في المباراة النهائية .